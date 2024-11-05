瓦城搶商務聚餐版圖 集結六大品牌推尾牙春酒專案

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-05 19:59

‌



年末節慶聚餐旺季到來，連鎖餐飲集團瓦城 (2739-TW) 今 (5) 日指出，今年精選旗下六大餐飲品牌自 11 月起至明年 2 月 28 日共同推出尾牙春酒專案，分別規劃有 5 人和 10 人的歡聚套餐，樂觀看待商務餐敘需求湧現。

瓦城此次將旗下瓦城泰國料理、時時香、1010 湘 (含食堂)、非常泰、YABI KITCHEN 和樂子 the Diner 共六大品牌集結，分別推出「5 人歡敘派對」和「10 人尾牙春酒饗宴」，主打萬元有找的經典美味。

‌



圖：瓦城提供。

為進一步與其他餐飲業做出差異化，瓦城祭出多重優惠好康，首先，凡於活動期間點用尾牙春酒套餐，每人將獲得 1 張活動卡，掃瞄 QRcode 並登錄 wa10 APP 會員即可轉盤抽紅包，最高可獲價值 12,000 元的「台中林酒店豪華客房住宿券」1 張。

第二重好康不斷，凡點用瓦城、時時香及 1010 湘的「10 人尾牙春酒饗宴」套餐，每月皆抽出 1 份「星宇航空亞洲雙人來回機票」，將連續抽 4 個月；點用瓦城、時時香、1010 湘、非常泰、1010 湘食堂、YABI KITCHEN 及樂子 the Diner 的「5 人歡敘派對」套餐，每月則抽出「iPhone 16 256G」，同樣連抽 4 個月。

第三重好康更加驚喜，凡點用瓦城、時時香汗 1010 湘的「10 人尾牙春酒饗宴」套餐，將加碼抽出價值超過 20 萬元的「北海道奢華雙人遊」，讓顧客除了參加公司抽獎，還有機會獲得瓦城的加碼贊助大禮。

而為促使消費者盡早安排年末聚餐，至 12 月 31 日前有早鳥訂購優惠，凡預訂並點用尾牙春酒套餐，即免費招待一人一瓶冰涼啤酒，且今年驚喜加碼市價 16,598 元的「點睛品黃金金片 5g」，將抽出 5 名幸運兒。