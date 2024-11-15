全家餐飲掛牌首日衝進百元俱樂部 飆漲逾4成 抽中現賺3.3萬
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-15 09:47
全家餐飲 (7708-TW) 今 (15) 日以每股 72 元掛牌上櫃，開盤價 105.5 元，等於投資人抽中一張現賺 33500 元，早盤最高來到 109.5 元，漲幅超過 45%，展開熱烈的掛牌蜜月行情。
全家餐飲成立於 2010 年 9 月 6 日，是全家 (5903-TW) 轉投資的子公司，以多品牌連鎖為經營策略，跨足日、韓、燒肉和牛排業態，除了代理國外知名連鎖餐飲品牌，也自創品牌、投資台灣市場具潛力的餐飲品牌，將多軌並進拓展餐飲版圖。
全家餐飲前三季營收 17.91 億元，年增 7.91%，稅後純益 1.05 億元，年增 43.39%，每股純益 (EPS)4.59 元。
全家餐飲指出，台灣處熟齡化社會、家戶人口數下滑趨勢，因此積極發展「日常個人食」餐飲組合，以「日常個人食餐飲第一品牌」為目標，全速前進。
全家餐飲預計今年底大戶屋再開 4 店至 48 店，加上 bb.q CHICKEN 韓式炸雞 19 店、IKIGAI 燒肉 5 店與沃克牛排 1 店，總店數達 73 店，未來將在六都和新竹地區外，繼續拓展空白縣市，目標每年展店 8-10 家、拚三年百店規模，長期達 6 個連鎖品牌、200 家店。
全家餐飲強調，將持續發揮集團資源生態圈效益，進行相互送客，品牌聯名商品開發等，年底並進駐全家店舖現做料理區，透過全台近 4,300 店實體店鋪，接觸並了解消費者需求，挹注營收新動能。
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