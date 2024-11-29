〈台幣〉日元強彈帶動亞幣 收升6.4分至32.457元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-29 16:52

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新台幣今 (29) 日強彈，收盤前一小時快速轉升，終場收在 32.457 元，升值 6.4 分，台北外匯經紀公司成交值仍縮量至 9.12 億美元。

新台幣今以 32.51 元、升值 1.1 分開出後，隨即轉貶值，最低來到 32.543 元，收盤前又轉強，終場收在 32.457 元，全日高低價差 8.6 分。

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觀察主要亞幣，日元飆升 0.9% 帶動部分亞幣走升動能，泰銖升逾 0.4%，星元升超過 0.2%，新台幣升 0.2%，人民幣升 0.15%，港幣和韓元處平盤左右。

統一投顧分析，美國 10 月核心 PCE 年增 2.8%，符合市場預期，顯示美國經濟穩健成長並展現韌性。

另一方面，以色列和黎巴嫩已達成 60 天停火協議，地緣衝突緩解對全球股市有利。