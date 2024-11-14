餐飲新兵到！開展11/20登錄興櫃 處向上拐點拚轉盈、拓展海外

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-14 18:16

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連鎖餐飲業者開展餐飲集團將於 11 月 20 日登錄興櫃，集團董事長兼執行長邱泰翰今 (14) 日表示，明年全台將新開 6 個商場新據點，上海 Texas Roadhouse 德州鮮切牛排也將納入營運，經過 2 年調整體質完畢後，「正處在向上的拐點」，未來有意拓展至東南亞、美國等海外市場。

邱泰翰說明，過往虧損主要是因香港店點租金太貴，但明年香港 5 家店有 4 家租約會到期，目前評估商場有望降租金，保持多數店點營運應該沒有問題，在香港將採「保獲利、不保營收」策略，「絕不會再出現大幅虧損現象」。

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在台灣，邱泰翰指出，明年全台預計新開 6 個新據點，目標興櫃後，持續發展自有品牌，往連鎖體系發展，並尋找高端和速食餐飲的拓展機會，也將以投資或併購方式拓展海外版圖。

開展海外市場主要瞄準的地區，應該先以東南亞為主，預計以甫併購的 SALT&STONE 為海外展店的首個品牌，而美國也是潛在的發展市場。

開展前身為 2014 年成立的北軒餐飲集團，取得美式餐廳 TGI FRIDAYS、德州鮮切牛排品牌台灣代理經營權，後收購 Dan Ryan"s、Amaroni"s，並自創美式餐廳 LiLLA，合計營運 30 家據點，包括台灣 18 家 TGI FRIDAYS、6 家德州鮮切牛排，香港 3 家 Dan Ryan’s、2 家 Amaroni’s 等。

開展去年虧損 1.27 億元，每股虧損 6.73 元，今年上半年合併營收 9.57 億元，年減 8.22%，稅後虧損 0.31 億元，每股虧損 1.66 元，邱泰翰說，整理體質已達尾聲，過往的衝擊明年不會再發生。