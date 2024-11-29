【總經觀點】後川普貿易戰2.0開打？供應鏈移轉受惠者越南
鉅亨研報 2024-11-29 15:43
無畏市場震盪，表現抗跌領漲!! 面對逆風事件，深具投資韌性!! 五大亮點綻放，越南底氣夠足!!
一、越南具備人口與改革紅利加持，無畏市場震盪表現相對抗跌
今年以來儘管海外利空不斷，包括：地緣政治風險升溫引發全球動盪、美國 11 月總統大選前民主與共和兩黨政治角力，在全球股市歷經 4 月與 7 月大跌之際，越南因受惠中美貿易戰供應鏈「去中化」影響，成為新興亞洲市場中相對受惠的國家之一，觀察此期間即使面對市場震盪，修正過後亦能迅速收復跌勢反彈。長期以來，富時越南 30 指數績效表現穩定，統計 2010 年 3 月 19 日指數編制以來，此期間累計總報酬高達 73.6%，大勝新興市場的 9.6%，及東協市場的 6.1%，反觀此期間邊境市場逆勢下跌 8.8%。
二、 各系統性事件發生期間與其後，基金追蹤指數深具投資韌性
此外，富時越南 30 指數在面對金融海嘯後的四大系統性事件，包括…… 觀看完整內容請至豐雲學堂
三、五大利多因素加持，越南股市先蹲後跳
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