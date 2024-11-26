〈劉德音獲獎〉劉德音：在台積電見識世界級大公司 是一生最幸福的經歷

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-26 19:08

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 前董事長劉德音今 (26) 日獲頒潘文淵獎時表示，台積電創辦人張忠謀讓他見識到經營現代世界級大公司的格局，讓他參與公司各方面的經營，包括營運、研發、市場行銷和 ESG 相關事務，在台積電是他一生最幸福的經歷。

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頒獎人劉兆玄指出，劉德音的傑出成就不僅深刻影響國家的半導體產業，也在國際上廣受肯定。曾繁城也說，劉德音具備創新精神和前瞻視野，帶領台積電在技術上持續突破，不僅穩固台灣在全球半導體市場的領導地位，也向世界展示了台灣在尖端科技上的強大實力。

劉德音發表得獎感言表示，今天能夠獲獎非常榮幸，懷著感動的心情感謝許多人，包括各位前輩和產業大老，過去有時面對各方的質疑仍然一心向前，想開創新的未來，尤其在做台積電董事長期間，許多工作都在國外，國內人士鮮有人知。

劉德音也感謝在台積電各階段的同事，曾經與他風雨中同行的朋友，共同面對很多困難，不互相推諉，一起承擔，無私合作，也感謝一路走來提攜他的貴人，更有幸直接與世界級的主管共事，讓他不斷學習和成長。