華南金連13年獲體育推手獎 深耕基層運動 推廣棒球、路跑、體操及拔河

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-29 20:17

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教育部體育署 113 年「體育推手獎」表揚典禮今 (29) 日舉辦，華南金控（2880-TW）長期力挺基層運動，今年為連續第 13 年獲得「體育推手獎」肯定，更是連 8 度同時獲得贊助類金質獎、長期贊助獎，以及推展類銅質獎等三大獎項，由行政院政務委員史哲頒發獎項，華南金控總經理李耀卿代表受獎。

華南金融集團透過贊助或舉辦各項體育訓練與賽事，推廣國內體育發展，包含棒球、路跑、體操、拔河等。自 96 年起每年推動「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，舉辦少棒及青少棒國手選拔賽、支持國內外棒球運動賽事、推廣全國社區棒球運動、辦理棒球訓練營及捐贈球具等，持續為台灣棒球運動注入新活力。

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華南金融集團自 100 年起，每年響應財政部與各區國稅局舉辦「統一發票盃路跑活動」，藉由路跑活動推展公益。華南金控及華南銀行自 106 年起陸續贊助體操選手及教練，華南銀行也舉辦了 5 屆「小小體操營」，規劃適合且專業的課程，讓小學員們能正確地學習體操動作，減少運動傷害。此外，華南銀行自 107 年起連續 7 年贊助景美女中拔河隊，今年以景美女中拔河隊為主要成員的中華台北代表隊在「2024 瑞典世界盃室內拔河錦標賽」及「2024 德國世界盃室外拔河錦標賽」，共獲 7 金 1 銀等 8 面獎牌，再創佳績。