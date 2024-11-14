IMD世界數位競爭力評比 台灣連2年排第9 數發部：將加強AI產業生態系建設

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-14 18:01

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瑞士洛桑管理學院 (IMD) 今 (14) 日發布 2024 世界數位競爭力評比，台灣在全球 67 個主要國家及經濟體中排名第 9，與去年持平，其中「資訊科技與媒體股票市場資本額 GDP 占比」位居全球第 1。

數位發展部表示，將以「信任平權」、「韌性永續」、「自由多元」及「創新成長」為數位政策目標，擴大推動公私部門協力轉型。具體措施包括落實人才培育建設，延攬更多符合研發及產業需求的數位人才，並透過國發基金投資 AI 新創，輔導建構產業 AI 生態系。

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在主要評比指標中，台灣有 7 項進入全球前 3 名，包括「每千人研發人力」及「企業反應快、彈性大」排名第 2；「學生數學教育評估表現（PISA）」、「25-34 歲高等教育比率」、「研發總支出 GDP 占比」及「高科技出口 GDP 占比」均排名第 3。

從三大評比構面來看，台灣在「科技」構面排名第 7，「未來整備度」構面排名第 6，較去年進步 1 名，「知識」構面則排名第 19。數發部指出，「法規扶持技術開發與應用」、「創業投資資金取得」、「無線寬頻普及率」等指標均有提升，顯示政府在友善創新法規與通訊網路建設方面有所成效。