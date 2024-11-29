【新台股龍捲風】大爆V，下周？專案周日截止(抽贏家會員)

鉅亨研報 2024-11-29 16:49

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關稅搶櫃潮，再到 CPO，很多人看不懂怎麼操作的華星光 (4979-TW)，徐老師明確在 11 月 19 日指出是適合的買點，果真華星光破底穿(從 140 到最高 187.5)，徐老師的贏家會員都可以做見證，華星與美國網通晶片大廠邁威爾(Marvell) 緊密合作，正朝 800G 交換器、光收發模組逐步升級，至於「800G ZR」正在進行可靠度測試，為了慶祝中華隊奪冠，特別推出狂賀專案，加入抽 10 位幸運兒送【贏家會員】，先填表單再看下去 https://forms.gle/bt7R7KQYn1iorpKt6

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今日內資主力控盤，BBU 族群籌碼穩定，徐老師賣飛了！不過我們還有美國製造概念股，迎廣 (6117-TW) 上漲半根漲停板，公司高層在法說會釋出明年樂觀展望，在水冷產品線上，包括 H100/H200 甚至 GB200 均已掌握訂單，預計 2025 年 1 月正式出貨，首年的水冷業務佔比可望拉升到雙位數，此外搶攻川普 2.0 時代的商機，預估明年首季美國廠投產。

此外你手中還有老 AI 的投資朋友，必須有台股金牌教練徐老師帶領，個股反彈遇壓還是要先出一趟，加入 LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x，不過今天又有不同操作，針對鴻海 (2317-TW)，股價已經回測黃金分割率的支撐價位(LINE@有詳細資料)，今天節目明確指出「破低該買不該賣」，緊接著【印度版忍者龜】康全(8089-TW) 可以留意，康全藉由 DPU 設備，獲得印度電信業者青睞，印度電信巨頭 Jio 設定 2029 年前要達到光纖到府及 FWA 共 1 億戶的目標，後續商機非常龐大，康全與相關網通概念股的 EPS 還有毛利率要怎麼比較，節目上有詳細分析，絕對不能錯過！

川普主張減少干預藥品價格，並廢除「平價醫療法案」，因此有利生技醫療產業，保瑞 (6472-TW) 透過併購整合與業務成長，今年前三季 EPS 逾 32 元、續創新高，目前在北美的員工人數已經超過台灣，明年 1 月將在美國持續擴充大分子藥的 CDMO 技術與量能，在銷售層面，收購美國 USL 後，取得特殊藥局通路，拓展銷售渠道，包括強化罕見疾病用藥 Pyros 以增加特殊通路管線，今年在全球銷售業務方面新增七項產品。

台積電 (2330-TW) 殺尾盤跌破千元，SEMI 與 TechInsights 攜手發布半導體製造監測報告 (SSM)，因 AI 資料中心投資需求強勁，預估全球半導體出貨 Q4 再增 20%，這代表台積電在今年 Q4 出貨將再度大增，提到先進製程與封裝就不可以遺忘昇陽半(8028-TW)，11 月 18 日就明確指出昇陽半(8028-TW) 已回測波段低點的位置，為領先布局的良機，晶背供電需導入承載晶圓，昇陽半在此一技術，位居產業領先地位，操作半導體設備股就一定要直接聯想到徐老師。

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