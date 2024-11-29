崇越廣設場館、力推國民運動 連六年摘「體育推手獎」

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-29 18:50

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IC 材料通路大廠崇越 (5434-TW) 耕耘基層棒球與運動場館，受頒教育部體育署辦理之體育推手獎贊助類「金質獎」暨「長期贊助獎」，自 2019 年起已連續六年獲得體育推手獎肯定，今 (29) 日由崇越旗下全越運動董事長張芬芬出席頒獎典禮。

崇越旗下 XPORTS 專業運動訓練品牌，提供運動場館經營管理、運動訓練課程、運動器材代理，致力提倡大健康運動新理念。XPORTS 引進日本「初動負荷訓練」設備，結合運動科學檢測及肌力體能訓練，建置專業的運動訓練、運動恢復、運動復健機制，並投資上千萬元打造運動訓練及練習場域。

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除針對專業運動員，崇越也為社會大眾提供平價優質的社區型運動據點，受託經營運動場館包含國立臺北大學運動中心三峽校區、桃園市八德 3 號社會住宅微型運動中心、臺北市榮星花園游泳池、臺北市信義運動中心暨永春活力館，今年 9 月再取得三鶯及鶯歌國民運動中心。

崇越說，鶯歌國民運動中心經封館改造整修後，本 (11) 月重新開幕，提供三峽、鶯歌居民就近運動、健身場地，更與亞東醫院合作，不定期辦理健康講座與健康檢查，打造社區整合式健康照護、樂活場域。

三鶯運動中心預計於明年 3 月試營運，除既有設備修繕、更新，結合科技的應用，導入泳池 AI 防溺系統輔助救生員的安全管理以提升游泳池安全，更提供 AI 智能網球教學系統，讓網球課程不受天候影響，提供民眾多元的課程選擇。此外，近鄰臺北榮民總醫院的「XPORTS 天母館」，預計明年 2 月正式營運，將推出初動負荷訓練、皮拉提斯、運動防護、運動按摩等課程。