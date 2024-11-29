通膨數據為日銀12月升息撐腰 日元急升破150
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-29 14:33
由於日本通膨數據回升，加深日本央行 12 月升息的預期，激勵日元兌美元匯率週五 (29 日) 早盤漲 150 關口，來到一個月新高。
週五數據顯示，11 月東京核心消費者物價指數 (CPI) 年增 2.2%，高於上月的 1.8%，也高於經濟學家預期的 2%，主因是能源補貼減少。
通膨升溫強化日本央行可望在 12 月升息的臆測。通膨報告出爐後，日元兌美元匯價由 151.34 揚升至 150.01。
國際市場的交易員們預計，美國和日本公債殖利率之間的差距將在下個月收窄，推高了日元匯率。策略師表示，日元有進一步上漲的空間，因為隔夜掉期指數預計日本升息和美國降息的可能性都超過 60%。
另一方面，日元走強也與近期美債殖利率走低和美國感恩節休市有關。自美國候任總統川普提名「鷹派財政」貝森特（Scott Bessent）為美國新政府財長後，市場預期他將會緩解赤字擔憂，從而壓低美債殖利率。
隨著「川普交易」暫時平息和逐漸回落，目前的美國長期利率降至 4.2% 左右。由日美貨幣政策方向差異導致的利差縮小再次引起關注，處於日元買入和美元賣出容易膨脹的局面。
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