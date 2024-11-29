通膨數據為日銀12月升息撐腰 日元急升破150

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-29 14:33

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由於日本通膨數據回升，加深日本央行 12 月升息的預期，激勵日元兌美元匯率週五 (29 日) 早盤漲 150 關口，來到一個月新高。

週五數據顯示，11 月東京核心消費者物價指數 (CPI) 年增 2.2%，高於上月的 1.8%，也高於經濟學家預期的 2%，主因是能源補貼減少。

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