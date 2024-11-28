138~160！連兩天強升後日元今回貶 外資對2025年走勢預測分歧巨大
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-28 15:06
連兩天大幅升值的日元今日回吐部分漲勢，在亞洲匯市午盤兌美元走貶逾 0.3%，而日元走強也引發市場對日本央行 (BOJ) 可能不會提高政策利率的預期，這對日股與出口商有利。
此前，接受《路透社》調查的經濟學家超過一半預期 BOJ 下月將再次升息，因為經濟走強以及對日元貶值的擔憂使得決策官員不得不採取行動。
截至台灣時間今日早上 10 點 5 分，隔夜指數掉期 (OIS) 數據顯示，BOJ 下月將利率升至 0.5% 的機率為 56%。
分析師普遍認為，聯準會 (Fed) 和 BOJ 會議成為近期日元上漲的推手，而美日之間利差有望在下月縮小，也推升了日元。
至於日元明年表現，外資與日本金融機構近日也相繼公布走勢預測。滙豐 (HSBC) 預估，到明年 6 月底，1 美元將兌 160 日元，認為川普所主張的提高關稅及減稅等政策會使通膨再起。
自美國總統大選等備受關注的事件過去後，滙豐大幅修正日元匯率走勢預測，原先預測 1 美元兌換 138 美元，最新預測則是修正為日元將貶值 22 日元。滙豐修正預測的背後原因是對下任總統川普所提出的經濟政策存在擔憂。
巴克萊證券 (Barclays Securities) 的外匯債券調查部長門田真一郎說：「川普會使用先向對手投出高球的談判技巧，若他明年 1 月就職後立即提出拉高關稅等要求，市場會因為預期先行而更容易推動美元升值。」
高盛也認為，由於美國經濟強勁和股票等資產的回報高，加上川普政策，美元的調整已經不可能。
摩根士丹利宏觀戰略部門全球負責人 Matthew Hornbach 關注日美利差，並預測美國經濟在明年上半年將走緩，Fed 將在明年 5 月前的每次會議上共計降息 1%，BOJ 則將在明年 1 月和 7 月升息。隨著日美利差大幅縮小，明年上半年日元升值、美元貶值的趨勢將加劇。
Hornbach 認為，川普政府政策真正影響經濟的時間是在明年下半年後，在此之前很難左右 Fed 政策。明年 6 月底，日元將升值到 1 美元兌 140 日元，到 12 月底日元將升值至 1 美元兌 138 日元。
三井住友銀行首席外匯策略師鈴木浩史也表示，川普政府推動的美元升值將在今年結束，市場關注焦點將逐漸轉向金融政策。儘管當前烏克蘭局勢越來越緊張，日元匯率處於膠著狀態，但主線仍是日元升值、美元貶值。
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