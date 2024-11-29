〈日股盤後〉日元急升、汽車股下挫 日經週線連三黑
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-29 15:03
東京通膨率高於預期，加深日本央行 12 月升息預期，帶動日元走強，日本股市週五 (29 日) 開低走低，科技、出口相關類股成壓盤重心，日經 225 指數(NKY) 終場下跌 141.03 點或 0.37%，報 38,208.03 點。
日經 225 指數本周跌約 0.2%，周 K 連三黑；月線也轉跌 2.2%。
東證指數 TOPIX(TPX) 終場下跌 6.57 點或 0.24%，報 2,680.71 點。
隨著日本政府減少能源補貼，東京 11 月份消費者價格 (CPI) 加速上漲，年增 2.2%，通膨升溫強化日本央行可望在 12 月升息的臆測。通膨報告出爐後，日元兌美元匯價由 151.34 揚升至 150.01。
國際市場的交易員們預計，美國和日本公債殖利率之間的差距將在下個月收窄，日元近期可望維持強勢。
汽車類股應聲倒地，豐田汽車下跌 2.13%，日產汽車下殺 4.01%，本田汽車下跌 0.58%。
科技股部分，東京威力科創下跌 1.81%，DISCO 重挫 2.8%，愛德萬測試逆勢揚升 0.37%。
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