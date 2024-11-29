〈日股盤後〉日元急升、汽車股下挫 日經週線連三黑

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隨著日本政府減少能源補貼，東京 11 月份消費者價格 (CPI) 加速上漲，年增 2.2%，通膨升溫強化日本央行可望在 12 月升息的臆測。通膨報告出爐後，日元兌美元匯價由 151.34 揚升至 150.01。