台灣虎航改列一般板上市 股價見8字頭穩居航空股王

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-29 12:44

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台灣虎航 (6757-TW) 今 (29) 日正式改列一般板上市，以 78.3 元開盤，最高來到 81 元，台灣虎航表示，在有限機隊規模下，短期內將持續「加深、加密、加點」優化航網布局，並提升航機使用率和航網效益，推升獲利。

隨著全球航空市場復甦，台灣虎航前 10 月合併營收 139.39 億元，年增 35.7%，前三季每股純益 (EPS) 達 5.52 元，超越去年全年，創下歷史新高。

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台灣虎航主要採低成本、高效益的經營策略， 日前進行競價拍賣底價每股 39.6 元，競拍得標加權平均價 62.38 元，超額認購率達 28.3 倍，是競拍新制實施起至今，倍數最高的一檔；公開申購 1790 張，每人限購一張，也吸引高達 89 萬投資人參與，中籤率僅 0.2%。

展望後市，台灣虎航表示，未來將推出包括個人化服務推薦、升級會員忠誠計劃，旅客也可於購票時同步訂購飯店、交通票券和門票等。