近90萬人搶抽台灣虎航 中籤率僅0.2% 抽中現賺3萬元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-22 10:27

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台灣虎航 (6757-TW) 將於 29 日轉板上市，掀起申購熱潮，申購於昨 (21) 日下午正式截止，統計 3 天來共 89 萬 2580 人參與，以昨 (21) 日收盤價 72.1 元計算，若順利抽中，約可現賺 3.21 萬元，中籤率僅 0.2%。

台灣虎航於 11 月 19 日至 21 日辦理公開申購，11 月 25 日公開抽籤，每股承銷價 40 元，公開申購股數 1790 張，每人限申購 1 張。

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而台灣虎航日前競拍得標加權平均價 62.38 元，超額認購率達 28.3 倍，是競拍新制實施至今，倍數最高的一檔，最高得標價 73 元，得標總額超過 4.46 億元。

隨著國人出國熱潮延續，台灣虎航前 10 月合併營收 139.39 億元，年增 35.7%，前三季每股純益 (EPS) 已達 5.52 元，也創同期新高。