醫揚4項智慧醫療新品獲2025台灣精品獎 

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-29 10:37

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醫揚科技 (6569-TW) 醫療 AI 電腦輔助手術系統 (ACCEL-JS2000)、行動推車電腦 (Venus-244)、超薄醫療 AI 影像運算平台 (ACCEL- VM300) 和遠距醫療與 EMS(緊急醫療服務) 人工智慧平板電腦 (MD116E) 以專業創新的技術榮獲第 33 屆台灣精品獎。

醫揚具備電腦及通訊的技術背景，專攻一般病房、手術室、護理站及救護中心等醫療電腦相關產品已超過 10 年以上經驗。主要產品以銷售歐美醫療院所等專業市場，並搭配趨勢推出 AI 醫療影像開發套件，用以加速醫學影像之學習與辨識，及開發遠距軟硬體整合平台。

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AI 手術助手系統 提升醫療決策效率

醫療 AI 電腦輔助手術系統 (ACCEL-JS2000) 搭載最新 NVIDIA IGX Orin 的處理器，可支援高達 1700 TOPS 處理運算能力，Holoscan 專屬醫療應用的 SDK，可協助軟體開發人員加速系統開發進程。

7 吋前置觸控式螢幕方便醫護人員於手術過程中，直接從螢幕觀看或擷取影像即時調整影像數值。手術輔助系統在醫療的應用越來越普遍，優質的手術過程可以協助醫師提高手術的準確性並縮短手術時間。

雙電池護理推車 遠端監控更聰明

行動醫護平台 (VENUS-244) 是專為醫護人員長時間持續性的醫療作業環境所設計，內建兩顆符合醫療安規的可抽換式高容量電池，可長時間提供穩定與安全電力，取代傳統護理推車搭載厚重的鉛酸蓄電池，提升醫護效率。高效能第 11 代 Intel® Core™ i5 處理器，搭載 ORION 智慧型電池管理系統，透過內置 Wi-Fi 模組，可輕鬆從伺服器端遠端監控醫院內電腦硬體，同時管理電池狀況，大幅提升 IT 工作人員的工作效率。

業界最薄機體 強化 AI 影像運算

超薄醫療 AI 影像運算平台搭載 Intel 第 13 代 Core i9 處理器，較前一代效能提升 50%。支援高階 NVIDIA RTX A5000 顯示卡與 4K 影像截取卡，提供極佳 AI 影像運算效能，具有即時回應功能，可簡化並加速醫生的決策過程。

機身高度只有 2U，在同規格醫療電腦中做到體積最小，有效節省使用空間，易於安裝 / 嵌入在具備 AI 醫療影像檢測設備。

物聯網 x AI 智慧平板 遠距救護零時差

遠距醫療與急救照護之人工智慧平板 (MD116E) 擁有 11.6 吋超高畫質 (FHD1920x1080) 及超高亮度 (600nits) 螢幕，符合醫療等級規範且具有人工智慧的推論運算能力。