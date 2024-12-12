東元電機獲2024百大永續典範企業獎
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-12 12:25
2024 年《台灣企業永續獎》11 日舉行頒獎典禮，東元電機 (1504-TW) 連續十一年榮獲台灣企業永續獎的殊榮，今年再度囊括「百大永續典範企業獎」以及「企業永續報告白金獎」。
東元電機表示，已全面實施「永續 KPI」，將永續管理深植於東元企業文化內，目標在 2030 年完成「十年減排 50%」的全球營運減排計畫，期望在 2050 達成全集團「淨零排放」的最終目標，與客戶和利害關係人一起驅動永續未來。
在環境面，東元致力於低碳產品及服務，2023 起全面實施內部碳定價，碳排放量與密集度均持續下降；而 2023 年東元低碳產品銷售佔比為 74.4%，尤其為強化東元低碳產品及服務之識別度，特別參考 ISO 14020 系列標準，將馬達與家電產品依其產品環境特性進行低碳產品及服務之認定，重新賦予品牌新精神：
在社會面，東元與工會代表簽署了進化版團體協約，多項內容優於勞動法令；同時建立安全與健康的工作環境、要求供應鏈成員應依循東元電機｢人權暨環境永續承諾書｣進行管理、以及依循職安相關國際標準和法規；2023 起，為平衡性別結構，東元透過 KPI 指標保障女性晉用，並推行 DEI(多元、平等、共融) 活動。
在公司治理方面，不但近九年名列公司治理評鑑前 5%，更是建立風險治理架構，於董事會層級進行避險監管及稽核；並加強價值鏈 ESG 風險意識之溝通；全面實施經理人變動獎金發放率與永續 KPI(溫室氣體排放量、碳排放密集度及綠色供應鏈健全程度) 直接連動制度。
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