〈智慧能源週〉東元首度參展 三大主題大秀能源技術

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-04 16:40

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東元 (1504-TW) 今 (4) 日首度參與智慧能源周，以「儲能系統與能源管理系統」、「綠電交易與售電營運管理」及「太陽能智慧管理系統」三大主題參展。總經理范炘表示，東元致力於發展儲能、太陽能及能源管理，並希望提供「套餐化」的服務給客戶，主力客戶節能減碳。

東元創儲營運發展處處長黃維凱說明，東元從 2018 年開始再創能及儲能領域發展，目前已建置超過 100MW 太陽能案場，以及 190MW 太陽能儲能案場，並於智慧能源周展示太陽能監控系統與 16MW 的儲能案場。

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范炘提到綠電發展計劃，表示目標是旗下各廠區將建置 300MW 案場，主要為自建自用，自有的案場持續執行當中，並往虛擬電廠方向邁進。此外，東元也將綠電交易納入事業版圖中，目前正在申請售電執照，且建立智慧化售電業務管理系統，也有助未來綠電交易發展。

東元進一步表示，智慧化售電業務管理系統主要特色包含一站式管理電廠售電收入、即時監控發電量，以及互動式管理介面，未來在綠電交易市場中，便可提供更精準、高效的服務。

另外，近日東元宣布斥資 5.5 億併購伸昌電機，搶進變壓器市場，范炘表示，透過併購伸昌電機以補足東元變壓器業務，並與印尼 SINTRA 公司組成策略聯盟，進一步切入北美與台灣市場，尤其在新能源及資料中心興起後，GIS、變壓器需求龐大，也有利拓展北美市場。