〈焦點股〉泰金寶伺服器產品明年逐步放量 漲停未鎖住
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-17 12:09
泰金寶 - DR(9105-TW) 積極切入伺服器領域，且在 AI 伺服器熱潮中不會缺席，伺服器產品將在明年開始量產，並逐步放量，激勵泰金寶今 (17) 日股價價量齊揚，一度亮燈漲停，成交爆量超過 14 萬張。
泰金寶早盤以 8.1 元開高走高，盤中一路上攻，一度觸及漲停價 8.77 元，雖然未鎖住，但截至 11 點 45 分，股價暫報 8.7 元，仍漲逾半根停板，成交爆量超過 14 萬張。不過三大法人昨 (16) 日大砍泰金寶，合計賣超 1 萬張。
金寶 (2312-TW) 今天漲勢同樣強勁，早盤以 26.6 元開高走高，盤中最高漲至 27.55 元，漲逾 4%，成交量也超過 1.9 萬張。
泰金寶在伺服器產品上，與客戶合作積極成為 ODM 廠商，北美市場鎖定 L10 製程，也規劃將 L2 製程複製到墨西哥廠試產。除伺服器產品外，隨著消費市場逐步回溫復甦，泰金寶旗下印表機、傳真機等消費電子產品也有望挹注營運。
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