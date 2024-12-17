〈焦點股〉泰金寶伺服器產品明年逐步放量 漲停未鎖住

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-17 12:09

‌



泰金寶 - DR(9105-TW) 積極切入伺服器領域，且在 AI 伺服器熱潮中不會缺席，伺服器產品將在明年開始量產，並逐步放量，激勵泰金寶今 (17) 日股價價量齊揚，一度亮燈漲停，成交爆量超過 14 萬張。

泰金寶早盤以 8.1 元開高走高，盤中一路上攻，一度觸及漲停價 8.77 元，雖然未鎖住，但截至 11 點 45 分，股價暫報 8.7 元，仍漲逾半根停板，成交爆量超過 14 萬張。不過三大法人昨 (16) 日大砍泰金寶，合計賣超 1 萬張。

‌

