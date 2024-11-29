美國將擴大對華出口管制？中國商務部回應來了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-29 08:40

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針對美國將擴大對華出口管制的傳聞，中國商務部發言人何亞東周四（28 日）在記者會上表示，若美方執意升級管制，中方將採取必要措施。

有記者提問，據外媒報導，近日美國商會向會員發送電子郵件稱，拜登政府最快本周就會公布新的對華出口限制，新規可能會將多達 200 家中國晶片公司列入貿易限制名單，禁止大多數美國供應商向這些公司發貨。請問發言人對此有何評論？

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何亞東表示，堅決反對泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，對中國企業實施歧視性限制。這種做法嚴重破壞國際經貿秩序，擾亂全球產供鏈安全穩定，損害中美兩國企業利益，乃至全球半導體產業發展。

中方希望美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則。若美方執意升級管制，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業正當合法權益。

有記者就美國準總統川普稱將對中國進口商品加徵 10% 關稅一事提問。

何亞東表示，中方反對單邊加徵關稅措施的立場一貫。美方應恪守世貿組織（WTO）規則，與中方按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，共同推動中美經貿關係穩定、可持續發展。

此外，何亞東表示，妥善處理歐盟對華電動車反補貼案，是中歐各界的普遍期待。按照雙方達成的原則共識，中歐技術團隊圍繞價格承諾解決方案展開了密集磋商，經過艱苦努力，取得一定進展。