拉加德憂川普貿易戰加劇通膨！德銀：關稅風險恐助推美核心PCE 成Fed最頭痛問題

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-29 12:26

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歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德周四 (28 日) 警告，美國和歐洲之間的貿易戰可能會在短期內推高通膨。若歐洲國家進行報復，將引發跨大西洋貿易衝突，全球需求和經濟產出將受到打擊。

拉加德在受訪時聲稱，貿易戰對通膨的具體影響目前難以評估，但肯定會推動物價上漲。她的言論呼應德國央行總裁 Joachim Nagel 的觀點，後者近日也示警稱川普的關稅政策恐對通膨產生重大影響。

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拉加德警告說：「當你開始考慮貿易戰時，你很快就會看到局勢升級，在我看來，這是負面的。這可能不符合任何人的利益，無論是對美國還是對歐洲，這將導致全球 GDP 下降。」

但她也指出，如果歐盟與美國就潛在的貿易關稅進行談判，而不是立即採取反制措施，歐盟可能會處於更有利的地位。因此，她敦促歐洲領導人在關稅問題上與川普政府進行合作，購買更多美國製造的產品。

部分歐洲國家官員也表示，增加購買美國出口的產品，包括農產品、液化天然氣和武器，是正在考慮的選項之一。

目前，華爾街最關心的是川普的「關稅大棒」究竟會將美國通膨率拉高多少。德意志銀行最新發佈研究報告指出，若額外關稅「傳遞到生產的所有階段」，聯準會 (Fed) 最為青睞通膨指標—核心 PCE 物價指數恐上升約 1.4 個百分點。

報告指出，若上述關稅有 50%「傳遞到生產階段」，明年核心 PCE 物價指數的預測將提高約 80 個基點，若「傳導效應」達 75%，將導致明年核心 PCE 物價指數提高約 110 個基點。

德銀宏觀和主題研究全球主管 Jim Reid 表示，關稅風險助長核心 PCE 物價指數的「強勁潛在升高」風險。「這將是讓聯準會最頭疼的問題。」

美國上月 PCE 價格指數年增 2.3%，較 9 月出現反彈，核心 PCE 價格指數年增 2.8%，創今年 4 月以來最大增幅。