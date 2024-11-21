力挺5帥！兆豐統一獅卡應援中華隊 日本刷卡5%回饋 刷JCB最高15%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-21 11:37

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歡慶中華隊前進東京！身為職棒「統一獅聯名卡」發卡行的兆豐銀行，也宣布祭出 5% 優惠，力挺台灣隊長陳傑憲、林安可、潘傑楷、邱智呈及郭俊麟 5 帥，賽事進行期間 (11 月 21 日至 25 日) 只要在日本實體消費刷兆豐「統一獅聯名卡」，不須登錄也不限名額，除原本的 2% 現金回饋無上限以外，再加碼送出 3% 現金回饋在日本百家連鎖家電如 Bic Camera、YAMADA、Sofmap 及 KOJIMA 等商店刷兆豐 JCB 卡消費達免稅門檻，即可享最高 15% 折扣優惠。

兆豐銀行慧眼識英雄，因攜手統一獅球團發行聯名卡，長年來祭出眾多購票及週邊商品優惠造福球迷，此次鑒於球團王牌陳傑憲不僅身為中華隊隊長領軍參賽，球團眾多明星球員也同樣赴賽為國爭光，因此兆豐銀行也立即強力應援，推出日本實體消費限時最高 5% 回饋來力挺猛獅五帥，發揮聯名發卡行的超強即時戰力。

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除了加碼現金回饋，兆豐銀行也為赴日觀賽的球迷們匯集眾多日本消費好康，例如日本百家連鎖家電如 Bic Camera、YAMADA、Sofmap 及 KOJIMA 等商店刷兆豐 JCB 卡消費達免稅門檻，即可享最高 15% 折扣優惠；想買紀念品也可到多慶屋購物，消費滿 5,000 日圓可享 10% 折扣 (最高可折 10,000 日圓)；想去東京鐵塔看壯麗市景，也可享主甲板展望台購票 30% 折扣及紀念品購物 10% 折扣，讓球迷觀賽之餘也能暢遊東京，盡情旅遊。