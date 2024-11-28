台新藥眼科新藥再下一城 攜手瑞士Medvisis簽署授權合約

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-28 18:48

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台新藥 (6838-TW) 今 (28) 日宣布，已與瑞士 Medvisis 簽訂獨家授權協議，授予眼科新藥 APP13007 在瑞士以及列支敦士登市場的獨家商業化權利。

台新藥說明，Medvisis 由多位來自諾華 (Novartis) 及葛蘭素史克 (GSK) 等國際製藥公司的資深業界人士領導，與瑞士獨立註冊機構 Swissmedic 關係密切，此次授權協議包含簽約金、銷售里程碑金等，以及於合約期間內的其他對價。

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另外，在 Medvisis 的眼科醫師意見領袖 (KOL) 調查中，醫師普遍認可 APP13007 的便利劑量及良好安全性。

台新藥指出，瑞士每年有 10 萬例的白內障手術，單一皮質類固醇市場規模超過 210 萬美元，主要產品的用藥方案是一天 4 至 6 次藥物，因此一天只需用藥 2 次的 APP13007 在瑞士當地具有市場競爭力。

台新藥總經理許力克表示，與 Medvisis 的合作，是台新藥在歐洲的第二個立足點，對於進軍瑞士市場充滿信心。Medvisis 執行長 Manuel Ackermann 則表示，APP13007 對瑞士患者有重要價值，也為 Medvisis 建立強大的創新眼科解決方案產品奠定基礎。