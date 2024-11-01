台新藥攜手DÁVI簽署獨家授權合約 進軍葡萄牙市場

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-01 10:24

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台新藥 (6838-TW) 宣布，已與 DÁVI 簽訂獨家授權協議，授予其 APP13007(丙酸氯倍他索點眼懸液劑 0.05%) 在葡萄牙市場的獨家商業化權利，搶攻葡萄牙商機，也進軍歐盟市場。

台新藥指出，APP13007 是用於術後眼部手術的消炎和止痛的新藥，該藥物已經於已於 2024 年 3 月獲得美國 FDA 批准，並於 9 月在美國上市。

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台新藥說明，DÁVI 是輝瑞 (Pfizer) 及多家歐美知名藥廠在眼科產品的葡萄牙合作夥伴，經銷輝瑞的青光眼藥物 Xalacom 和 Xalatan(複方及單方舒而坦眼藥水) 等藥物已超過 10 年以上。

台新藥表示，此次授權協議包含簽約金、發展里程碑金、銷售里程碑金，以及於合約期間內的其他對價。

根據歐盟統計局 (Eurostat) 的資料，葡萄牙每年約有 9 萬例白內障手術，台新藥認為 APP13007 在該地區具有顯著的市場潛力。

台新藥總經理兼執行長許力克表示，此次與 DÁVI 藥業的合作，代表台新藥正式進入競歐盟市場，為進軍其他歐盟地區打開了大門。