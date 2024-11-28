15萬失業者有工作卻未就業 近7成因這原因 多數人找三類型工作

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-28 19:17

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主計總處今 (28) 日公布 113 年人力運用調查統計結果，失業者中近 15 萬人曾遇有工作機會卻未就業，其中有近 70% 的人是因「待遇不符期望」；至 5 月失業人數計 40 萬人，找尋職業以「生產操作及勞力工」計 10 萬人或占 25.09% 最多，「技術人員」9 萬人或占 22.62% 次之，「服務及銷售人員」8.5 萬人或占 21.25% 再次。

主計總處說明，失業者尋職過程中，曾遇有工作機會者共 14.7 萬人或占失業人數 36.76%，年減 1.1 萬人或 6.74%，其未就業主因，為「待遇不符期望」占 69.01%，「工作地點不理想」、「工作時間長短不適合」則分占 10.40%、9.11%。

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而失業者未曾遇有工作機會者共 25.3 萬人，或占失業人數 63.24%，年減少 2000 人或 0.84%，其中因本身資歷或個人條件限制者，以「專長技能（含證照資格）不合」、「年齡限制」分占 19.26%、14.57% 較多，因認為無合適的工作機會者，以「待遇不符期望」、「找不到想要做的職業類別」分占 35.95%、17.75% 較多。