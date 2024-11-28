外資再提款98億元 聯電遭砍3.3萬張 同步減碼多檔高股息ETF

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-28 18:06

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台股今 (28) 日開高走低，台積電力守千元，終場小跌 35.88 點，以 22298.9 點作收，但仍未收復季線、半年線，成交量 3248.12 億元。三大法人今天賣超 143.29 億元，外資再提款 98.85 億元，減碼聯電 3.3 張，也同步減碼多檔高股息 ETF。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 98.85 億元，自營商同步減碼，賣超 81.33 億元，投信則獨站買方，買超 36.89 億元，三大法人合計賣超 143.29 億元。

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外資今天買超個股中，最偏愛神達，買超神達 2.6 萬張，另外也加碼鴻準 1.3 萬張，長榮航 1 萬張，華邦電 7555 張，陽明 6413 張，上海商銀 5488 張，永豐金 5039 張，泰金寶 - DR 4831 張，聯合再生 3843 張，華南金 3598 張。

外資賣超個股方面，大舉砍出聯電 3.3 萬張，也賣超金寶 1.8 萬張，台玻 9215 張，華新 8077 張，群創 7874 張，台新金 7402 張，日月光 5296 張，緯創 5141 張，台塑 4909 張，台塑 4909 張，萬海 4873 張。

此外，外資也賣超多檔高股息 ETF，減碼 00878 國泰永續高股息 2.2 萬張，00940 元大台灣價值高息 1.7 萬張，00929 復華台灣科技優息 1.7 萬張，00919 群益台灣精選高息 9270 張。

投信買超方面，今天則最青睞聯電，與外資對作，買超聯電 2 萬張，並同步加碼多檔金融股，買超中信金 1.3 萬張，國票金 7238 張，上海商銀 5809 張，兆豐金 3639 張，凱基金 2600 張，第一金 2382 張。另外，國產、台泥及陽明也都為投信今天買超對象。