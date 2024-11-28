新美齊完成CB籌資10.5億元轉換價26.1元 11/29掛牌交易

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-28 11:13

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上市建商新美齊 (2442-TW) 以發行可轉換公司債 (CB) 籌資，已完成繳款 10.5 億元，並將在明 (29) 日上櫃掛牌交易，新美齊的最新財報，2024 年第三季稅後純益 831.9 萬元，季減 87.15%，年減 85.56%，單季每股純益爲 0.03 元，2024 年前三季稅後純益 2.45 億元，年增 34.9%，每股純益爲 0.94 元。

新美齊 2024 年建案完工入帳時間主要在年底，預計總銷 11 億元的「新美齊 - 硯」有望年底前取得使照，開始交屋入帳。

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新美齊的這筆 CB 以 100.5 元發行，籌資 10.5 億元，轉換價爲 26.1 元。

新美齊 2024 年第三季營收 1.37 億元 ，毛利率 28.32%，季減 17.72 個百分點，年增 2.5 個百分點，第三季稅後純益 831.9 萬元，季減 87.15%，年減 85.56%，單季每股純益爲 0.03 元。新美齊 2024 年前三季營收 5.96 億元，毛利率 40.18%，年增 16.26 個百分點，前三季稅後純益 2.45 億元，年增 34.9%，每股純益爲 0.94 元。

新美齊積極投入雙北的都更、危老領域，並跨人商用不動產開發，並在今年第三季以 8.3 億元取得三重頂崁工業區業土地約 967 坪及建物，新美齊主管指出，新美齊將爭取以都更開發爲 10 層樓廠辦，而這也是新美齊首度跨入商用不動產開發案。