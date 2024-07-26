新美齊重返新店原開明高職校區內逾2000坪私人建地開發案

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-26 20:12

建商新美齊 (2442-TW) 採取積極的滾動開發動作，今 (26) 日公布重回原規劃在新北市新店寶元段的大型土地開發案，並出資以 22.02 億元自海悅 (2348-TW) 及其他建商手中買下建案土地面積約 2202.63 坪的 40% 持分，也顯示新美齊將與海悅對此一新店原開明高職校區內對外承租私人土地 100 億元建案的共同合作開發。

新美齊在去年 5 月中公告投入 39.6 億元，參與新北市新店區寶元段 902、912 地號土地合建案，全部建案土地面積約 2202.63 坪，預計將分回約 48-52%，但在今年海悅投資取得此一土地的部分持分後，反而是新美齊在本月 8 日宣布解約新店合建案。

據指出，新店原開明高職校區內對外承租 2202.63 坪私人建地原爲三姐弟所共有，但去年由其中一人與新美齊方面簽下合建協議，但今年又出現海悅方面取得此一土地的部分產權持分，進一步引起多方協商，今天再由海悅及其他建商手中以 22.02 億讓出此一約 2202.63 坪的 40% 持分給新美齊，在同業的和諧及合作之下，也等於讓新美齊重返此一未來在新北新店的大型開發案。

新美齊近期在新北、台中積極購地，日前除以 38.83 億元在台中取得約 1149 坪的南屯區惠仁段 96、97、109 地號建地之外，並在 7 月 23 日以 8.3 億元取得三重頂崁工業區業土地約 967 及建物，新美齊主管指出，新美齊將爭取以都更開發爲 10 層樓廠辦，而這也是新美齊首度跨入商用不動產開發案。