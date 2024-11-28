2009年來首見！出口、經濟成長表現堪憂 韓央行意外連續兩個月降息

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-11-28 10:19

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繼上月政策轉向後，南韓央行 (BOK) 今(28)日意外再次決定降息 1 碼至 3%，連續兩次降息為 2009 年以來首見，並下調今年經濟成長預期至 2.2%。BOK 上月時隔 3 年 2 個月降息，下調基準利率 1 碼至 3.25%。

《韓聯社》報導，許多分析師原本預估 BOK 將按兵不動，因近幾週韓元大幅貶值，一直徘徊在備受關注的 1 美元兌 1400 韓元附近，且該國家庭債務居高不下持續引發擔憂。

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BOK 此次降息是在今年第三季經濟成長表現弱於預期之後做出，南韓今年第三季國內生產毛額 (GDP) 年增 1.5%，低於《路透社》調查的經濟學家預期的 2%。

目前南韓經濟面臨諸多利空因素，如韓元持續貶值、韓美利差拉大、國民債務居高不下、房市不穩等，但 BOK 今日之所以決定降息，是因為經濟發展前景黯淡。

由於出口成長放緩、內需不振、美國政府即將換屆可能給韓方帶來的風險，BOK 今日也將今明兩年經濟成長率估值下調，今年估值從 8 月的 2.4% 下調至 2.2%，明年也從 2.1% 下調至 1.9%，這一數字比 IMF 預估的 2.2% 來得更為黯淡。

近幾個月，作為關鍵成長引擎的出口成長放緩。南韓 10 月出口額年增 4.6% 至 575 億美元，連續第 13 個月成長，但增幅為 3 月以來最小。

此外，BOK 此次降息恰逢南韓通膨率處於下行週期。作為通膨關鍵指標的消費者物價指數 (BOK) 上月放緩至 45 個月以來最低水位，年增 1.3%，連兩個月維持在 2% 以下。

BOK 今日將 2024 年通膨率估值從先前的 2.5% 下調至 2.3%，並將明年通膨預期下調 0.2 個百分點至 1.9%。

分析指出，BOK 可能希望透過降息向市場投放流動性，進而提振居民消費和投資來刺激內需，在一定程度上緩解經濟下行壓力。