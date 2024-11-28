越南女首富二審接近尾聲 為了「減刑免死」正努力湊錢

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-28 08:10

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現年 68 歲的越南女首富張美蘭（Truong My Lan），正在努力向法院證明自己能返還夠多財產，從而避免被執行死刑判決。

越南胡志明市人民法院在今年 4 月作出一審判決，張美蘭因犯下「貪汙財產罪」、「行賄罪」、「違背銀行活動和有關銀行活動的其他活動的規定罪」，三罪並罰，判處死刑。張美蘭不服判決提出上訴，二審從 11 月初開始，目前已經進入尾聲。

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在二審開始後，檢方建議上訴法院維持貪汙罪死刑判決，僅同意輕微調整其他罪名的量刑，但數罪並罰後，依然是死刑。

據越南媒體報導，聽聞檢方建議保留死刑判決時，張美蘭在法庭上顯得非常震驚，聲音有些顫抖，但她繼續堅持進行自我辯護。

根據越南最高人民檢察院的公訴書，張美蘭建立了由 1,000 家子公司和合資公司組成的萬盛發生態體系，並透過成為西貢股份商業銀行的控股股東，從銀行提取資金，滿足個人需要。

檢方指出，從 2018 年到 2022 年，張美蘭總共偽造 916 份貸款資料，騙取西貢股份商業銀行 304 萬億越南盾，並已經產生上百萬億越南盾的逾期利息。

隨著西貢商業銀行詐騙案爆發，越南中央銀行在 2022 年 10 月接管該銀行，並展開了越南前所未有的大規模救助。

因為案件造成的損失金額巨大，所以與西貢商業銀行有關的「貪汙財產罪」，也是張美蘭唯一被判處死刑的罪名。若是她想要活下去，就必須在這個罪名上減輕量刑。在這個問題上，越南也有明文規定。

根據越南《刑法》第 40 條的規定，因貪汙罪被判死刑的罪犯，若能主動返還四分之三侵吞資產，法院可以酌情考慮，予以減刑。

所以張美蘭的律師團正在從兩個方面努力爭取減刑，首先是對她侵吞資產的金額，以及各類被扣押財產的價值提出異議，以湊夠「四分之三」的要求。