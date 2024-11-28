喊水會結凍！馬斯克嫌棄F-35 大讚無人機 立刻催生這檔迷因股

鉅亨網編譯許家華 2024-11-28 12:29

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近日，馬斯克對傳統戰鬥機的批評，搭配川普家族的影響，讓一家無人機製造商的股價如火箭般上升。

馬斯克在 X 平台上發文批評 F-35 戰鬥機，並分享了無人機的圖片，直接衝擊 F-35 製造商 Lockheed Martin (LMT-US) 周一 (25 日) 股價大跌近 4%，本周迄今仍約有 3% 跌幅。

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不僅如此，川普的兒子小唐納川普最近也宣布成為該公司的顧問，進一步刺激了市場的熱情。不尋常機器公司執行長 Allan Evans 表示：「小唐納加入我們的顧問團隊，為我們帶來了獨特的專業知識，幫助我們將無人機零件製造業帶回美國。」

小唐納川普也在聲明中表示：「無人機的需求是顯而易見的，我們必須停止購買中國的無人機及其零件。」不尋常機器公司專注於生產各類無人機的零件，包括軍用無人機，但目前仍然是相對小型的公司，市值約為 7000 萬美元。

馬斯克在航空航太和國防領域並不陌生，其 SpaceX 公司是全球最有價值的航空航太公司，並為 NASA 和國防部提供服務。儘管馬斯克的批評引發了廣泛關注，但美國軍方官員則為傳統戰鬥機的價值辯護，指出戰鬥機在速度、飛行距離和武器投放能力方面仍然具有優勢。

Lockheed Martin 也對馬斯克的評論作出了回應，強調 F-35 是全球最先進、最俱生存能力和連接性的戰鬥機，對於聯合全局作戰至關重要。