馬斯克怒批F-35戰機是過去式 無人機才是未來

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-11-26 08:30

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世界首富馬斯克周日（24 日）痛批 F-35 戰機的製造商，理由是現在無人機崛起的時代，他們還在製造有人駕駛的戰機。

據《Business Insider》周一報導，馬斯克周日在社交平台 X 上轉發了中國無人機的影片，並配文稱：「與此同時，一些白痴還在製造像 F-35 這樣的有人駕駛戰機」。

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一名 X 用戶為 F-35 的性能辯護時，馬斯克回應稱，F-35 戰機的設計是「狗屎」。

F-35 是由美國軍火商洛克希德 · 馬丁公司設計和生產的第五代隱身多用途戰機。F-35 是美國與盟國在 21 世紀的主力戰機，目前已有大約 1,000 架 F-35 交付給美國軍方及其盟國。

在 F-35 項目的整個生命周期內，計劃生產的飛機總數超過 3,000 架，服役壽命預計將持續到 2088 年。據美國政府問責局估算，F-35 項目的生產和維護總成本超過 2 兆美元。

馬斯克批評 F-35 可能並非心血來潮，而是和他的一項新職務有關。

美國準總統川普本月宣布將新設「政府效率部」（DOGE），該機構將由馬斯克和印度裔美國企業家拉馬斯瓦米共同領導，主要負責削減政府支出和精簡官僚機關。

就在上周，馬斯克和拉馬斯瓦米在《華爾街日報》上撰文批評聯邦政府的預算，並提到了美國國防部的開支。

馬斯克和拉馬斯瓦米寫道：「五角大廈最近連續第七次未通過審計，這代表高層幾乎不知道每年超過 8,000 億美元的預算是如何使用。」

馬斯克曾表示，美國應考慮採用遠程遙控的無人駕駛戰機，這既是為了因應無人機戰爭的興起，也是為了幫助空軍在採購中保持競爭力。

馬斯克早在 2020 年 2 月就批評過 F-35，當時他在推特上稱：「競爭對手應該是一架無人戰機，由人類遠程遙控，但其機動性由自動化增強。F-35 對它毫無勝算。」