睡工廠的馬斯克又來了！政府效率部要求取消WFH 聯邦雇員一周5天都得在辦公室上班
鉅亨網編譯許家華 2024-11-22 12:29
馬斯克尚未正式上任，但「政府效率部 (DOGE)」又傳出新政策消息，終結特斯拉 (TSLA-US) 居家工作 (WFH) 政策的馬斯克，這回打算將同樣理念套用在政府部門上，引發美國公務員居家辦公政策的熱議。
根據報導，候任總統川普已承諾削減政府官僚機構，並任命全球首富馬斯克和印度裔美國企業家維韋克 · 拉馬斯瓦米負責提高政府效率的工作。兩人在《華爾街日報》上發表的文章中明確表示，要求聯邦僱員每周五天到辦公室工作，雖然這可能會導致一波自願辭職潮，但他們樂見其成，並稱：「如果聯邦公務員不想回到辦公室工作，那麼美國納稅人就不應該為他們在疫情期間待在家裡的特權買單。」
知情人士透露，結束遠距辦公將是川普新政府在明年 1 月 20 日就職後不久可能採取的行動。在美國企業界，是否應取消居家辦公政策的爭論由來已久。儘管一些公司如亞馬遜 (AMZN-US) 和戴爾 (DELL-US) 已要求員工全職回到辦公室，但大多數美國公司仍提供一定的工作彈性。
過去為了讓 Model 3 產量達標，馬斯克連續 5 日睡工廠地板，如今其商業帝國更是早已強制要求員工回辦公室。他在疫情緩解後立即取消了特斯拉、SpaceX 和 X 的遠距辦公制度，並在給員工的郵件中要求「每周至少在辦公室工作 40 小時」，並表示「如果不出現，就當你已辭職」。
1/4 公務人員辭職潮的可能性
如果強制結束居家辦公，影響會如何？根據美國管理及預算辦公室的報告，在 230 萬名聯邦文職僱員中，超過一半因工作性質已在現場工作。其餘文職僱員平均有 61% 的工作時間是在工作場所度過。
根據美國政府管理與預算辦公室的報告，在美國國務院，有資格遠距辦公的工作人員，在辦公室辦公的時間已經佔了總工作時間的 80% 左右。而在美國國防部，這一比例平均約為 64%。在美國教育部、財政部以及住房及城市發展部，這一佔比則僅只有約 36%-39%。
因此，拉馬斯瓦米預計，如果強制要求返回辦公室，全職工作的公務員中可能會有多達 25% 選擇辭職。
政府恐面臨「停擺」
馬斯克的激進做法可能引發強烈反對。美國政府僱員聯合會的政策主管 Jacqueline Simon 表示，馬斯克和拉馬斯瓦米的聲明顯示他們對聯邦政府運作方式「極度無知」。她指出，許多企業提供更高的薪水和更靈活的工作方式，取消聯邦工作人員的選擇權將使吸引優秀人才更加困難。
全國聯邦僱員聯合會的主席 Randy Erwin 也表示，遠距辦公有助於災難預防，並批評馬斯克的做法可能會對國家造成嚴重傷害。他以 911 事件後的小布希政府為例，當時政府擴大採用遠程辦公的舉措。他認為馬斯克如今的作法只是為了迫使聯邦雇員「自願」離職。
雖然新成立的美國政府效率部是否有權發布結束遠距辦公的命令尚不明確，但工會領袖們已表示，任何工作條件的改變應透過集體談判進行協商，並準備為此展開激烈鬥爭。
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