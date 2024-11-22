睡工廠的馬斯克又來了！政府效率部要求取消WFH 聯邦雇員一周5天都得在辦公室上班

鉅亨網編譯許家華 2024-11-22 12:29

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根據報導，候任總統川普已承諾削減政府官僚機構，並任命全球首富馬斯克和印度裔美國企業家維韋克 · 拉馬斯瓦米負責提高政府效率的工作。兩人在《華爾街日報》上發表的文章中明確表示，要求聯邦僱員每周五天到辦公室工作，雖然這可能會導致一波自願辭職潮，但他們樂見其成，並稱：「如果聯邦公務員不想回到辦公室工作，那麼美國納稅人就不應該為他們在疫情期間待在家裡的特權買單。」

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知情人士透露，結束遠距辦公將是川普新政府在明年 1 月 20 日就職後不久可能採取的行動。在美國企業界，是否應取消居家辦公政策的爭論由來已久。儘管一些公司如亞馬遜 (AMZN-US) 和戴爾 (DELL-US) 已要求員工全職回到辦公室，但大多數美國公司仍提供一定的工作彈性。

過去為了讓 Model 3 產量達標，馬斯克連續 5 日睡工廠地板，如今其商業帝國更是早已強制要求員工回辦公室。他在疫情緩解後立即取消了特斯拉、SpaceX 和 X 的遠距辦公制度，並在給員工的郵件中要求「每周至少在辦公室工作 40 小時」，並表示「如果不出現，就當你已辭職」。

1/4 公務人員辭職潮的可能性

如果強制結束居家辦公，影響會如何？根據美國管理及預算辦公室的報告，在 230 萬名聯邦文職僱員中，超過一半因工作性質已在現場工作。其餘文職僱員平均有 61% 的工作時間是在工作場所度過。

根據美國政府管理與預算辦公室的報告，在美國國務院，有資格遠距辦公的工作人員，在辦公室辦公的時間已經佔了總工作時間的 80% 左右。而在美國國防部，這一比例平均約為 64%。在美國教育部、財政部以及住房及城市發展部，這一佔比則僅只有約 36%-39%。

因此，拉馬斯瓦米預計，如果強制要求返回辦公室，全職工作的公務員中可能會有多達 25% 選擇辭職。

政府恐面臨「停擺」

馬斯克的激進做法可能引發強烈反對。美國政府僱員聯合會的政策主管 Jacqueline Simon 表示，馬斯克和拉馬斯瓦米的聲明顯示他們對聯邦政府運作方式「極度無知」。她指出，許多企業提供更高的薪水和更靈活的工作方式，取消聯邦工作人員的選擇權將使吸引優秀人才更加困難。

全國聯邦僱員聯合會的主席 Randy Erwin 也表示，遠距辦公有助於災難預防，並批評馬斯克的做法可能會對國家造成嚴重傷害。他以 911 事件後的小布希政府為例，當時政府擴大採用遠程辦公的舉措。他認為馬斯克如今的作法只是為了迫使聯邦雇員「自願」離職。