東洋國內自製新藥Polymyxin完成領證 下月拿到健保給付

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-27 18:10

‌



東洋 (4105-TW) 今 (27) 日召開法說會，總經理侯靜蘭指出，東洋花了近 9 年時間的國內自製新藥 Polymyxin，在今年完成領證，預計在 12 月 1 日就可以拿到健保給付，對東洋而言是重要的里程碑。

侯靜蘭表示，在後疫情時代針對抗生素的需求，已有感染科、感染界的領導先驅陸續提出台灣需有自己的抗生素，以備不時之需，尤其是後線的抗生素，因此對於旗下國內自製新藥 Polymyxin 完成領證，並即將拿到健保給付，侯靜蘭說：「很高興東洋達到這個里程碑，期盼持續為國人把關健康」。

‌



海外市場方面，隨著東洋微脂體 Lipo-AB 出貨至美國，加上東南亞的市場布局，侯靜蘭看好今年海外市場營收持續往上成長。

侯靜瀾進一步表示，目前在越南已與 4 家醫院簽署 MOU，未來將持續拓展更多醫院的合作機會。產品線方面，目前已有 4 至 5 個產品在越南領證，有 4 個產品上市，抗生素也會是越南布局的其中之一。

展望未來 2 至 3 年，侯靜蘭指出，東洋將持續強化癌症產品線，包括多發性骨髓瘤、肺癌、乳癌及淋巴癌。多重抗生素方面，除了國內自製新藥外，未來也將朝這樣的模式發展，且目前已有 4 個品項在國內自製研發當中，以強化抗生素的產品組合。