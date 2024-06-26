東洋今年聚焦癌症、抗生素兩大領域 維持5至10%成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-26 20:01

東洋 (4105-TW) 今 (26) 日召開法說會，總經理侯靜蘭指出，目前東洋授權引入產品 Lonsurf 跟 Avastin 的併用也會在未來的時間領證，皆可優化癌症產品組合。今年將持續聚焦癌症與抗生素兩大領域，看好可維持 5 至 10% 的成長趨勢。

侯靜蘭指出，很快的時間內就會有授權的癌症產品上市，屆時會有 2 個產品上市。針對乳癌、多發性骨髓瘤的產品方面，乳癌產品今年已經領證，未來會直接上市；多發性骨髓瘤產品則有 3 個劑型，其中 2 個去年已經領證。

抗生素部分， polymyxin-B 就是第一個產品，希望能夠在今年底或明年初健保給付的產品，現在也正在開發 3 個抗生素。

侯靜蘭點出東洋第一季營運亮點，Lipo-AB 抗黴菌用藥的學名藥在美國領證後，去年開始出貨，由於今年第一季在海外有非常好的表現，帶動營收接近雙位數成長。加上分潤與里程金入帳，推升毛利率達 61%，第一季每股純益達 1.13 元，創 5 年同期新高。

其他海外布局方面，侯靜蘭說明， Lipo-AB 未來 1 至 2 年會在歐洲上市。另外，泰國子公司與越南辦事處的營運表現也亮眼，帶動整體海外營收比重提升至 14%。