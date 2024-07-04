東洋腸癌新雞尾酒療法獲准藥證 瞄準4億元市場

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-04 09:29

東洋 (4105-TW) 旗下用於治療轉移性大腸直腸癌的 FTD/TPI 複方口服化療癌藥，與單株抗體標靶藥物 Bevacizumab 合併使用的「腸癌雞尾酒療法」，獲食品藥物管理署核發藥證，瞄準每年約新台幣 4 億元以上的整體市場。

Trifluridine/Tipiracil (FTD/TPI) 複方口服化療癌藥是台灣東洋自日本引進的抗癌藥品，因為藥物本身機轉，讓該藥成為晚期大腸直腸癌的國際標準療法。近年來，日本原廠持續將該複方口服化療癌藥與單株抗體藥物 Bevacizumab 併用的「腸癌雞尾酒療法」投入研究，已累積許多正面的臨床實證。

因此，美國 FDA 與歐盟 EMA 也分別於 2023 年 8 月核准「腸癌雞尾酒療法」，食藥署基於歐美核准證明以及臨床試驗報告，於昨 (3) 日審核通過 Trifluridine/Tipiracil (FTD/TPI) 複方口服化療癌藥併用 Bevacizumab 的「腸癌雞尾酒療法」。

東洋指出，此次獲得食品藥物管理署核發藥證，是繼去年歐美核准此適應症後，第三個通過該複方口服化療癌藥與 Bevacizumab 併用療法藥證的國家。

總經理侯靜蘭表示，東洋投入大腸直腸癌治療領域已逾 20 年，銷售該複方口服化療癌藥也有近 8 年左右時間，已是穩定供應大腸直腸癌領域藥品的台灣藥廠之一。