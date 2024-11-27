中石化獲商周碳競爭力百強 躍居塑化業首位

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-27 12:42

‌



塑化廠中石化 (1314-TW) 今 (27) 日獲選商周「2024 碳競爭力百強」榜單，並在塑膠工業類別排名第一，中石化近期在減碳成效上連獲肯定，10 月獲頒 21 世紀基金會「2024 年度淨零產業競爭力卓越獎」，本月又獲第 17 屆「TCSA 台灣企業永續獎」之氣候領袖獎。

根據資料，中石化以 - 35% 碳排增加率及 9% 碳生產力成長率脫穎而出。公司執行的減碳具體作為包括產品碳足跡與水足跡管理、建置超重力氨氮回收系統，以及設置全國首座 500kw 級低壓蒸汽 ORC 發電系統。

‌



中石化總經理陳穎俊表示，公司將持續強化低碳創新，深耕低碳技術與資源循環應用，致力於高價值化學產品的開發，以實際行動支持全球碳中和目標。