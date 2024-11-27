威盛攜手輝達推邊緣AI系統 搶工業自動化商機

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-27 15:30

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威盛 (2388-TW) 今 (27) 日推出兩款全新搭載輝達 NVIDIA Jetson 平台系統，AMOS-9100 專為自主移動機器人 (AMR) 與自動導引車 (AGV) 設計 ，AMOS-9000 則用於工廠安全與自動化，兩款無風扇系統皆採用相同的緊湊型鋁製機殼，專為工業自動化與邊緣 AI 應用提供先進的 AI 性能、強大的連接性和耐用性。

威盛智能產品事業部總經理吳億盼表示，AMOS-9000 和 AMOS-9100 邊緣 AI 系統旨在滿足工業邊緣 AI 和自主系統不斷變化的需求，憑藉其強大的 AI 性能、堅固外觀設計與多功能連接性，為工廠自動化及實現自主移動機器人 (AMR) 和自動導引車 (AGV) 等應用提供了可靠的平台。

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威盛 AMOS-9100 專為自主移動機器人 (AMR) 和自動導引車 (AGV) 而設計，搭載 2.0 GHz NVIDIA Jetson Orin NX 處理器，使用 NVIDIA 深度學習加速器 (NVDLA) 可提供高達 70 TOPS 的 AI 性能，進而高效處理資料密集型工作負載。該系統支援先進的影像處理功能，包括 8K 影像解碼與 4K 編碼，並提供靈活的連接選項，例如適用於遠端通訊的可選 LoRa 無線連接。

此外，該系統具有可選乙太網路供電 (PoE) 支援的雙千兆位元乙太網路連接埠，可無縫整合於各種工業網路和基礎架構中。

威盛 AMOS-9000 專為工廠安全、自動化和檢測任務而設計，為工業應用提供可靠的平台。採用 NVIDIA Jetson Orin Nano 六核心處理器，具高達 40 TOPS 的 AI 性能，並可支援多種數位 I/O 選項以實現多功能連接。