搶占能源轉型先機 搭BBU熱BESS跟著飛 安永提醒投資4大要點

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-27 10:31

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全球邁向低碳轉型，加上雲端需求帶動 BBU 熱潮，讓電池能源儲存系統（Battery Energy Storage Systems，BESS）成為能源轉型中的要角，其需求因電網波動加劇而增加，投資機會激增。安永發布的《可再生能源國家吸引力指數》(RECAI) 第 63 期報告指出，評估 BESS 的投資可行性時，建立有彈性回報的投資專案、維持商業競爭力、尋求最佳管理模式、有效管控供應鏈風險，是成功的 4 大關鍵。

BESS 是一種蓄電資源，能從電網或其他電力資源接收電力加以儲存，之後再將電能注回電網進行彈性運用。發展再生能源的過程中，BESS 的重要性體現在調節供需和穩定電網兩方面。

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未來越來越多再生能源將併入公共電網，屆時當地的能源市場都會受到影響。根據安永預測，2025 年歐洲必須將目前電網的韌性強化 10 倍，才有辦法維持電網的穩定性，這連帶增加 BESS 的需求，擴大儲能投資的市場。

安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行副總暨能源產業負責人馮熾煒指出，為了幫助投資人建立具有韌性的商業案例，RECAI 報告提供了投資者評估 BESS 投資可行性的四大關鍵：

一、建立有彈性回報的投資專案：BESS 的收入相對多元。電池營運商在輔助服務市場上以支援電網穩定賺取獎勵；在能源套利市場上於市場需求低點購買、儲存能源，並於高點售出、釋放能源；在容量市場上買賣未來提供容量的合約，回報較低卻安全穩定。要在哪個市場獲利，仰賴不斷優化的投資規劃及正確的競價策略，如此才能確保 BESS 獲利最大化。

二、維持商業競爭力：善用人工智慧等數位工具改善儲能交易策略，能降低投資風險、快速掌握法規更迭，從市場結構和市場波動中獲利。

三、尋求最佳管理模式：BESS 屬於資本密集型專案，牽涉複雜的專案融資，需仰賴積極的財務規劃，管理長達數十年生命週期的專案並能承受短期波動。

四、管控供應鏈風險：安永預測 2030 年主要市場的電網級 BESS 成本將下降約 20% 至 30%，管控資本支出能提升投資回報，然而節省下的成本恐被供應鏈的風險抵銷，因此得加以控管。