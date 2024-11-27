台中產業自用需求強 企業獵地撐起63億元工業地產交易

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-27 11:23

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2024 年產業投資活動熱絡，企業增產擴廠動能強勁，包括台積電 (2330-TW)、美光等指標大廠為把握市場商機，都加緊腳步買廠擴產。據信義全球資產公司觀察，台中隱形冠軍產業群聚，在地廠商加碼投資，帶動廠房、工業土地交易量，今年億元以上大型工業不動產交易頻傳，累計交易金額已逾 60 億元。

信義全球資產公司統計實價登錄資料，今年前 9 月台中億元以上工業地產交易量達 63 億元，購置主力為自用型企業買方，產業性質也相當多元，涵蓋手工具製造、金屬製品加工、生技、食品等。今年已揭露總價最高工業地產交易案落在龍井區，為事業廢棄物處理廠台灣鋼聯 (6581-TW) 儲備擴廠用地，以 8.2 億元買下福麗段 4469 坪工業土地。

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信義全球資產中區商仲部總監陳光裕表示，工業地產交易未受到央行選擇性信用管制影響買方積極布局工業廠房，尤其是位在指標工業區、可立即投產的工廠。對企業買方來說，購置此類產品有兩個優點，首先可省下廠房興建時間，購入後只需稍加改建就能投入生產，可更有效率地增加產能、把握市場商機；其次，進駐指標工業區，可享園區資源及產業群聚效益，提升企業營運效率及品牌形象。

陳光裕指出，景氣緩步回溫，廠商擴廠需求漸強，信義全球資產公司協助企業客戶布局中區工業地產，包括以 8.37 億元成交台中工業區土地、3.7 億元成交太平區千坪廠房、1.95 億元成交近大里工業區廠房，市場交易動能強勁，且買方主要鎖定兩種類型的工業不動產，包括現況良好的廠房及精華工業土地。

工業土地需求也穩定成長。陳光裕總說，因應智慧化生產線升級、綠能減碳等產業趨勢，企業對新式廠房需求殷切，購地自建廠房的需求也隨之增加。而新廠落成後，企業也能將閒置舊廠進行出租或出售，強化財務結構、充實營運資金，是充滿彈性的資產配置策略。