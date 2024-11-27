傳川普擬對加、墨進口原油開徵25%關稅 分析師憂：自我毀滅

鉅亨網編譯許家華 2024-11-27 08:58

‌



《路透社》報導，美國當選總統川普計劃對來自加拿大和墨西哥的原油進口徵收 25% 的關稅，這一消息引發了石油行業的擔憂，認為此政策可能會對消費者、行業及國家安全造成不利影響。

加拿大和墨西哥是美國主要的石油進口來源，合計約占美國煉油廠加工燃料的四分之一。美國和加拿大的石油業原本對川普的保護主義貿易措施抱持希望，認為油品進口會獲得豁免，因為許多美國煉油廠依賴這兩個國家的原油，且其設備也專為加工這些油品而設計。

‌



然而，兩位知情人士透露，川普不打算豁免油品的進口關稅。美國主要的石油貿易組織表示，徵收關稅將是一個錯誤，並指出這將引發該產業罕見與川普之間的分歧。

美國燃料和石油化學製造商協會（AFPM）的發言人指出，全面的貿易政策可能會推高進口成本，減少可獲得的油品供應，甚至引發報復性關稅，嚴重衝擊消費者，並削弱美國作為全球液體燃料主要生產國的優勢。

美國石油協會（API）強調，維持能源產品的自由貿易對北美的能源安全和美國消費者至關重要。

分析師和交易員也警告，這項舉措可能會推高美國煉油廠的油價，壓縮利潤，並提高燃料成本。 2024 年，美國從加拿大和墨西哥進口的原油和石油產品約為 520 萬桶 / 日，其中超過 400 萬桶來自加拿大。

專家指出，對加拿大原油徵稅的影響最為明顯，因為這是美國中西部煉油廠的重要供應來源，每日供應量超過 400 萬桶。分析師表示，若對這樣巨大供應來源徵收關稅，將是自我毀滅的行為。

儘管美國是全球最大的石油生產國，原油產量達 1350 萬桶 / 日，但大部分產量為輕質原油，與主要配置為重質原油的國內煉油廠不相容。