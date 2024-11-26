〈劉德音獲獎〉張忠謀曝曾拒業務主管職位 劉德音幽默回：當時年紀還小

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-26 18:40

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張忠謀自傳下冊提到，他在 2009 年回任台積電執行長時，進行組織重整，需要兩個主管掌管不同的單位，分別是掌管 2 萬多人的營運組織、60-70 人的新業務發展組織，當時先徵詢劉德音是否有意承接新業務組織，結果遭劉德音拒絕，魏哲家則欣然接受。

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張忠謀認為，以員工數目衡量主管職位重要性是錯誤的迷思，與最高層接觸機會也許是更好的衡量。後續也就由魏哲家掌管新業務單位，劉德音也得到其想要的營運組織管理。

針對上述，劉德音今日幽默回應「那時還小」，引發現場笑聲不斷，潘文淵文教基金會董事長史欽泰也在旁邊補充，這也是培訓的一環，都是歷練過程。