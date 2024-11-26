〈富邦財經論壇〉台股2025蛇來運轉挑戰26000點 陳奕光曝王牌選股法

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-26 13:26

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2025 富邦財經趨勢論壇登場，展望明年，富邦投顧董事長陳奕光以蛇 (時) 來運轉為主軸，預期在台灣 GDP 及企業獲利持續成長，指數拉回後估在年線 2 萬點附近獲得支撐，下半年在美台利差縮小吸引外資、科技旺季帶動下，指數高點估 25500 點，樂見挑戰 26000 點，而台灣因具 AI 優勢，長線有機會叩關 3 萬點，並提供投資人王牌 (ACE) 選股法，涵蓋 AI 伺服器、機器人、無人機、資料中心仰賴電力供應等產業。

股市大漲推升 PE 限制市場追價信心

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陳奕光指出，近兩年 AI 題材帶動股市投資熱潮，2023 與 2024 年前三季標普 500 與台灣加權股價指數累計漲幅分別達 50%、57%，PE 上升已逾歷年平均。高估值限制了市場追價信心，股市可能進入震盪整理格局。

陳奕光進一步指出，近兩年標普 500 與台股市值增幅逾 5 成，遠高於 GDP 成長率，市值與 GDP 比值分別上揚至 2.1 與 3.1 倍，依巴菲特投資觀點，股市有過熱之虞。此外，股票漲幅高於獲利，美股與台股股利率降低，影響短線投資人進場意願。

同時，近兩年股市大漲使市值與 M2、M1 比值創 2020 年以來高位，股市資金動能將相對受限。而聯準會啟動降息，美元指數強勢趨緩，亞洲貨幣匯價將有升值空間，可望吸引外資買盤回升，挹注台股資金動能。

投信加碼台股 化解外資龐大賣壓

就籌碼面來看，外資投信不同調，台股呈現土洋對決，因 Fed 利率仍在高檔導致新台幣匯價走弱，2024 年以來外資的賣超又回到 4619 億元，但近年來國內官股券商及投信則多站在買方，尤其 2024 年以來投信大幅買超台股達 7402 億元，化解了外資的龐大賣壓，是推升台股指數突破 2 萬點大關的最大動力。

展望明年，陳奕光分析，雖金融股比較基期高、傳產股也因揮別奧運題材加持而出現下滑，但因台積電 CoWoS 產能加倍開出、GB200 伺服器量產出貨，電子股獲利動能仍強，預計將帶動整體企業獲利再上層樓，2025 年上市櫃獲利年增率估達 12.6%。

台股長線上看 3 萬點 選股瞄準王牌

陳奕光表示，考慮台灣 GDP 及企業獲利仍持續成長，預估指數拉回後將在年線 20000 萬大關附近獲得支撐，下半年在美台利差縮小吸引外資以及科技旺季帶動下，指數高點為 25500 點。

若台積電依主要客戶 Apple、Nvidia 採 SOTP 計算，PER 有機會挑戰 25 倍，台股樂觀情境或可挑戰 26000 點。本波 AI 熱潮由資料中心的伺服器建置需求所推動，台灣在晶圓代工、先進封裝、零組件供應到組裝都享有高度優勢，在 AI re-rating 效應下，長期加權指數有機會上看 30000 點。