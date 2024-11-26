〈富邦財經論壇〉羅瑋：美元2025上半年續強 亞幣要看美中貿易臉色

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-26 14:35

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川普將在 2025 年 1 月就任美國總統，富邦金 (2881-TW) 分析全球經濟動向三情境，首席經濟學家羅瑋今 (26) 日表示，美國新任財長扮演關鍵角色，可望稍加安撫市場信心，預期美元上半年維持強勢之姿，亞洲貨幣要看川普提出的對中關稅臉色，新台幣恐跟隨人民幣進一步示弱，等到明年下半年政策逐漸明朗，新台幣等亞幣才有機會反彈回升。

川普提名避險基金經理人班森特 (Scott Bessent) 擔任美國財政部長，羅瑋受訪時直言，這是一位關鍵人物，他在華爾街享有盛譽，市場普遍給予正面評價，期待他加入執政團隊後，在貫徹川普財政政策主張的同時，也能有效說服川普不要過於激進，讓美元維持作為國際準備貨幣的地位。

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談及美國十年期公債殖利率，羅瑋指出，原先預估川普一上任，可能再次挑戰 4.5% 關卡，等到推出 2026 年的財政預算及減稅方案後，有可能逼近 5% 的水準，但隨著新財長出線，他也將與聯準會主席協調溝通，短線來看風險有所下降，他出身華爾街，可望有效安撫市場投資人，預期殖利率再度上衝的幅度略微下降。

關於聯準會降息節奏，羅瑋表示，根據情境預測，12 月可能縮減明年降息幅度，但 Fed 點陣圖也是摸著石頭過河，3 月份是 333，6 月份變成 144，9 月份變成 442，這波降息循環預估 8-10 碼的空間，今年若降了 4 碼，明年在經濟比較溫和的情況下，可能第一種情境預估降 3-4 碼左右，第二種情境則是 4-6 碼。

至於最糟糕情況則是貿易戰爆發，由於川普主張退出巴黎協定，若歐洲對美國商品課徵碳稅，川普一定祭出反制，不僅只是美中有貿易戰問題，美歐也有可能爆發，預估 Fed 明年降息幅度會到 10 碼。

台灣央行貨幣政策方面，羅瑋表示，有機會維持 2% 不變，由於明年基本工資調升、公務員調薪，加上之前升息幅度相對有限，因此未來降息的壓力相對有限，除非全球景氣急遽惡化，明年才有可能出現降息動作。

新台幣匯率方面，羅瑋表示，由於上半年美元維持強勢，新台幣跟隨主要亞幣趨貶，此外，因美中貿易爭端壓抑，人民幣又貶回 7.25 價位，加上韓元同步走疲，新台幣隨之示弱，接下來要觀察川普經貿談判的策略，或是全球經貿改善，推升台股表現，新台幣下半年有機會反彈回升。

富邦金控團隊分析 2025 全球經濟動向三情境，情境一為美國經濟成長溫和擴張的基本情境，預估新台幣兌美元匯率上半年區間 31.5-32.5、下半年 31.0-32.0，情境二是美國經濟成長進一步放款，預估新台幣匯率上半年區間 31.5-32.8、下半年 30.8-31.8，情境三則是全球經濟成長同步放緩，也就是最糟糕情境，預估上半年區間 31.8-33、下半年 31.0-32.5。