「金融建言白皮書」為打造資產管理中心 提6大具體建言

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-26 12:22

‌



台灣金融服務業聯合總會 (金融總會) 今 (26) 日發表「113 年金融建言白皮書」，具體提出調整金融發展之建議以因應當前經濟情勢，今年特別聚焦資產管理及金融防詐，並擬定 5 大金融建言主題，共提出 30 項建言議題、51 則具體建議作法。在資產管理方面，白皮書共提出 6 大具體可行建議。

今年白皮書並就政府及業界重視之議題進行深入探討，提出可行作法或施政決策參考，首先，在推動我國資產管理業務，邁向資產管理中心目標上的可行建議包括：

‌



(一) 由政府各單位評估現有公共建設計畫中，是否具有目前缺乏投資資金，但案件本身具有較佳潛在投報率，且營運後具有穩定現金流之專案，可以提供做為領頭、指標性合作投資案。

(二) 將資金引入國內公共建設、社會住宅或長照機構時，可依據不同案件之社會福利或營利事業之目的差別，讓業者得依照不同屬性之需求者，給予不同級別之服務，增加民間業者參與投資、營運之誘因。

(三) 修訂現有法規，開放採用公司制或其他方式將資產證券化，有助於資產收益分配轉讓，讓私有型公建資產專案，由風險承受度高之機構投資人持有一定期間後，待營運期且收益穩定時，轉供一般投資人參與投資。

(四) 開放證券商得發行外幣計價結構型債券：研議「證券商辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，或以函令方式開放證券商得以發行外幣相關金融商品，深化對高資產客戶之服務。

(五) 高淨值（資產）法人客戶得指定保管機構：修正「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」第 23 條，增訂高淨值投資法人及高資產法人客戶得指定保管機構，以提升證券商國際競爭力。