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麗臺參加醫療科技展秀AI智慧病房 攜手雙和醫院拓展智慧醫療版圖

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-26 14:13

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麗臺參加醫療科技展秀AI智慧病房 攜手雙和醫院拓展智慧醫療版圖。(圖：shuttetstock)

麗臺科技 (2465-TW) 今 (26) 日宣布，將參加 12 月 5 日登場的台灣醫療科技展，展示 AI 智慧病房、AI 中風預防篩檢及健康管理三大應用方案。

麗臺指出，今年與雙和醫院合作，成功導入 AI 智慧病房並實際運用於臨床場域，透過整合穿戴式 IoT 設備與 AI 大數據，實現遠端健康數據管理。


麗臺表示，公司提供 8D52 穿戴式血氧監測儀、H2 Plus 心電圖記錄器、H3 Plus Patch 心電心音記錄器等醫療器材，搭配物聯網技術實現即時數據監測與上傳；自 2000 年起，麗臺以心率變異分析及心電圖技術，已在台灣自律神經檢測市場取得領先地位。

今年麗臺更攜手扶輪社及腦血管疾病防治基金會，在雲林等偏鄉展開 AI 中風預防巡迴篩檢。同時，公司新推出的溫感版 BtNPN 植物奈米貼片，已在全台超過 1200 家通路上市，包括維康醫療、杏一醫療及佑全保健等藥妝通路。

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