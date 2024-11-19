〈焦點股〉美超微覓得新會計師解財報危機 麗臺漲停率概念股齊漲

美超微日前因原審計事務所安永突然辭任、延遲提交 10-K 年報等事件，一度面臨下市危機，導致股價較 3 月高點重挫超過 80%。在那斯達克審查其計畫期間，美超微證券將維持上市狀態，在 19 日宣布會計師事務所 BDO 接任審計業務，激勵股價大漲。