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〈焦點股〉美超微覓得新會計師解財報危機 麗臺漲停率概念股齊漲

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-19 11:29

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〈焦點股〉美超微覓得新會計師解財報危機　台股供應鏈歡慶走紅。(圖：shuttetstcok)

AI 伺服器製造商美超微 (SMCI-US) 宣布聘請 BDO USA 為新任審計師，並向納斯達克提交合規計畫，解除下市危機，台股相關概念股麗臺 、優群、南俊國際、雙鴻等股價紛紛走強，其中麗臺放量衝漲停。

美超微日前因原審計事務所安永突然辭任、延遲提交 10-K 年報等事件，一度面臨下市危機，導致股價較 3 月高點重挫超過 80%。在那斯達克審查其計畫期間，美超微證券將維持上市狀態，在 19 日宣布會計師事務所 BDO 接任審計業務，激勵股價大漲。


美超微總裁兼執行長梁見後表示，任命 BDO 是更新公司財務報表的關鍵一步，強調 BDO 在會計領域的專業地位與全球影響力，並承諾將完成截至 6 月 30 日的年度報告和截至 9 月 30 日的季度報告。

台灣供應鏈股價隨美超微利空消散而回穩，麗臺 (2465-TW) 早盤走強，歷經高檔震盪後，攻上漲停價 74.2 元；散熱廠雙鴻 (3324-TW) 漲逾 6%、伺服器導軌供應商南俊國際 (6584-TW) 長進、連接器廠優群 (3217-TW) 漲近 2%。

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