投資者看好「聖誕行情」 押注風險最高的小型股

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-26 15:20

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美股交易員周一 (25 日) 進一步買進風險最高的股票，小型股羅素 2000 指數上漲 1.5%，距離 3 年來的高點僅一步之遙，多頭目前充滿信心。

這也表明，美股正走向「聖誕行情」。根據股票交易者年鑑，自 1950 年以來，從感恩節前的星期二到新年的第二個交易日，標普 500 指數有 80% 的時間上漲，平均漲幅為 2.6%。小型股表現甚至更好，羅素 2000 指數自 1979 年推出以來，這一期間的平均漲幅為 3.3%。

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《股票交易者年鑑》編輯 Jeffrey Hirsch 表示：「現在很難逆市而行，你也無法與大盤對抗。」 「標普 500 指數今年迄今已上漲 20% 以上，但這並不妨礙該指數在年底出現反彈。」

標普 500 指數和羅素 2000 指數均已連續第 6 個交易日上漲，這是自 9 月以來，最長的連續上漲日數。在此期間，小型股指數共上漲 6%，而標普指數則上漲 2%。

隨著債券殖利率下降，投資人擺脫了中東衝突的影響，押注隨著聯準會繼續降低借貸成本，利率將見頂，樂觀情緒隨之而來。川普的財政部長提名人貝森特 (Scott Bessent) 也提振了市場情緒，他被認為對政府一些更具經濟挑戰性的貿易和經濟計畫具有緩和影響力。

對假日漲勢趨勢持懷疑態度的人指出，當前的市場動態—通膨上升、利率高和地緣政治緊張局勢，是抑制熱情的理由。但 Hirsch 關注的是眼前的走勢，而不是長期的催化劑和挑戰。

Carson Group 首席市場策略師 Ryan Detrick 表示，從 11 月到 1 月這段時間，通常是股市 1 年中表現最好的 3 個月時段，因為公司和退休金計畫往往會從 11 月 1 日開始增加股票購買量。更進一步看，市場往往會在月中到感恩節假期期間橫盤整理，然後才會反彈。

從數據上看不利的一點是，當標普 500 指數已經上漲至少 20%（例如今年）時，年底的反彈通常不會那麼強烈，自 1970 年以來的統計，從現在到年底的 12 月 31 日，這樣的條件下平均回報率約為 1%。