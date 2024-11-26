看準川普政府後勢 豪擲54億美元買比特幣 微策略握有全球近2%比特幣

鉅亨網編譯許家華 2024-11-26 13:14

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比特幣最大機構持有者微策略 (MicroStrategy) (MSTR-US) 過去一周持續購買比特幣，總額達到 54 億美元，融資方式是通過發行 30 億美元的可轉換債務和 24.6 億美元的新股權銷售。

根據周一 (25 日)8-K 文件，微策略公司在 11 月 18 日至 24 日之間買進約 55,500 枚比特幣，為其史上最大規模一次購買，使其總持有量達到約 386700 枚比特幣。

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隨著比特幣價格走低，微策略公司周一股價下跌 4.37%，收每股 403.45 美元。比特幣的交易價格約為 95,000 美元。持有比特幣的 iShares 比特幣信託基金 (IBIT-US) 也下跌了 4.3%，目前報價為 54.07 美元。

微策略的投資者樂見其激進的比特幣購買行動，這次購買的規模幾乎是其可轉換債券交易的兩倍。該公司的比特幣購買行動迅速，因為可轉換債務交易在上周五剛剛完成。

自 10 月 31 日以來，微策略公司已經買進約 120 億美元的比特幣，這些資金主要來自於與 9 家證券公司進行的市場交易以及 30 億美元的可轉換債務交易。

根據最新的文件，微策略公司的市值約為 1010 億美元，這是基於約 2.305 億的流通股計算得出的。再加上 70 億美元的債務，並調整其小型軟件業務的價值，該公司的估值約為其比特幣持有價值的 2.7 倍。

微策略公司現在擁有接近 2% 的比特幣總量，約 2000 萬枚比特幣的市場流通量。