統一超：集團年度盛事愛‧Sharing 將打造英倫風聖誕

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-25 15:04

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統一超 (2912-TW) 今 (25) 日指出，所屬統一企業集團年度盛事「愛 ‧Sharing」今年以倫敦為聖誕主題城市，11 月 15 日起將在台北時代百貨、高雄夢時代和統一集團各大通路聯袂呈現英倫風的聖誕氛圍。

愛 ‧Sharing 每年都會選定一個主題城市，帶來當地的聖誕魅力，自 2016 年以來，陪伴民眾走過浪漫的巴黎、絢爛的紐約、時尚的米蘭、誇張的拉斯維加斯，到去年的狂放巴塞隆納，精彩的創意裝置總能帶來驚呼與共鳴。

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今年愛 ‧Sharing 將以英倫名著為藍本，打造出福爾摩斯的偵探世界，以及愛麗絲的夢遊仙境，同時呈現搖滾樂誕生地的披頭四酒吧、白金漢宮的風華、格林威治天文臺的奧秘等，讓消費者置身於精彩的文化之都。

今年聖誕主樹 Purple Wish 的靈感，來自於伊麗莎白二世經典的嫁紗、古典城堡的英式吊燈和 Royal Park 皇家公園的花藝，交融倫敦的經典與創新。

而台北時代百貨則設有 360 度城市遊樂園、圍繞大笨鐘的飛行掃帚、福爾摩斯的神祕辦公室、格林威治天文臺。